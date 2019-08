VIDEO Boato nella notte, esplode il bancomat delle Poste in via Euterpe a Rimini

Cronaca

Rimini

| 06:53 - 10 Agosto 2019

Paura nella notte tra venerdì 9 e 10 agosto a Rimini. Un’esplosione ha svegliato i residenti della zona alle due di notte circa di via Euterpe. Se inizialmente non si capiva cosa fosse accaduto, subito si è inteso che ad esplodere fosse stato il Postamat dell’ufficio postale.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, che non sono riusciti tuttavia a bloccare i malviventi in fuga. L’ufficio postale è stato transennato e resterà chiuso al pubblico per effettuare i rilievi di legge.