Rimini Calcio, spostato a Riccione per ragioni di sicurezza il test di sabato contro la Sammaurese

| 21:31 - 09 Agosto 2019

Il tecnico Mario Petrone col patron Giorgio Grassi.

Per motivi di sicurezza il Rimini non gioca allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli l'allenamento congiunto contro la Sammaurese di sabato pomeriggio, ma allo stadio Nicoletti di Riccione, soluzione quest'ultima che è prevalsa rispetto a quella del campo di San Vito (indisponibile il Romeo Neri). Si gioca alle ore 17.

Intanto a tener banco sono le vicende societarie come da tempo succede. L'accordo tra Grassi e Nicastro non è stato ancora formalizzato e in queste ore è previsto un nuovo incontro (telefonico) tra le parti per chiudere il discorso in maniera definitiva. Questo ritardo induce a porsi degli interrogativi a dispetto delle dichiarazioni ufficiali. Alla finestra ad osservare gli eventi ci sono incuriositi Alfredo Rota e Giulio Mongardi (rappresentante dell'avvocato Samorì) a quanto pare ancora disponibili entrambi a fare parte della partita Rimini Calcio come del resto Grassi sa bene. Non a caso erano insieme in tribuna in occasione del derby di Coppa Italia: entrambi non hanno mai smesso di tenere contatti se non con Grassi con gli uomini a lui più vicini. Saranno ancora in tempo a recitare un ruolo o sono fuori tempo massimo? Pochi giorni e lo sapremo.

Infine la società ha trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del rapporto con mister Mario Petrone. La società ringrazia il tecnico per avere condotto la squadra alla salvezza e per la professionalità dimostrata e gli augura un futuro professionale e personale ricco di successi.