Calcio D, il Cattolica SM ingaggia l'attaccante Gianluca Rizzitelli

Sport

Cattolica

| 20:27 - 09 Agosto 2019

Gianluca Rizzitelli co9n dg Marusia Giannini.





L’attaccante classe 94 Gianluca Rizzitelli ha trovato l’accordo con la società Cattolica Calcio S.M. ed è già a disposizione di mister Cascione. Rizzitelli è crescuito nel settore giovanile del Cesena, poi è passato a quello del Verona. Quindi esperienze in prima squadra a Como e Barletta in C, in serie D a Romagna Centro (due reti in 20 partite), Ribelle (10 in 28), Correggese (3reti in 30 gare), Vigor Carpaneto ( (una rete in nove presenze).

LUTTO Il Cattolica Calcio S.M. porge le più sentite condoglianze al mister del settore giovanile Alberto Masini per la perdita della cara moglie. A Masini le condoglianze anche della redazione di altarimini.it