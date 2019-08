Riccione, Luciano Spalletti in vacanza all’Aquafan: ospite tra gli scivoli con la sua famiglia Ha fatto tappa anche a Oltremare per conoscere addestratori e delfini in Laguna

Attualità Riccione | 18:34 - 09 Agosto 2019 Luciano Spalletti in Aquafan. Abbronzatissimo e in totale relax. Luciano Spalletti ha trascorso una giornata di divertimento in compagnia della sua famiglia all’Aquafan di Riccione. “Questo parco mi piace tantissimo e ci vengo appena posso -racconta l’allenatore _-E’ sempre bello venire a trovare gli amici in Romagna ogni volta è come ritrovarsi in famiglia”. Il suo scivolo preferito? L’Extreme. “Perché è il più adrenalinico e il preferito di mia figlia Matilde” dice. Spalletti sta trascorrendo qui a Riccione una piccola vacanza ‘pre ferragostiana’. Dopo l’Aquafan, l’allenatore ha voluto assistere anche all’appuntamento di Oltremare ‘Delfini – lo spettacolo della natura’ dove ha conosciuto la squadra addestratori e la famiglia di tursiopi. Tutti hanno voluto farsi un selfie con lui: gli addestratori, i bagnini di Aquafan e il pubblico di entrambi i parchi. “E’ un grande mister - gli urlano alcuni fan interisti - ha fatto tanto per noi”.