Attualità

Bellaria Igea Marina

| 18:28 - 09 Agosto 2019

Autovelox.

A partire da domenica 11 agosto, dopo un congruo tempo per il recepimento del modificato limite di velocità, entrerà in funzione il sistema autovelox parametrato al nuovo limite di velocità imposto da ANAS per il rifacimento del manto stradale dissestato sulla statale 16, nel territorio di Bellaria: 70 km/h fino a nuova comunicazione e ripristino del precedente limite di velocità.