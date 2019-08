VIDEO Pedone travolto sulle strisce pedonali nei pressi del grattacielo: è grave

Cronaca

Rimini

| 17:56 - 09 Agosto 2019

E’ stato trasportato in condizioni gravi al “Bufalini” di Cesena l’uomo investito, nel pomeriggio di venerdì, poco dopo le 14, da un fuoristrada, a Rimini. La vittima del sinistro, uno straniero di origini magrebine, stava attraversando le strisce pedonali in via Graziani, nei pressi del grattacielo. Il conducente del mezzo, una Jeep Renegade, probabilmente non si è accorto dell’uomo e lo ha falciato: stava procedendo ad alta velocità probabilmente poiché lo straniero è stato sbalzato ed è rovinato violentemente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, con ambulanza e auto medica. Date le condizioni, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito al nosocomio cesenate. La strada è rimasta interdetta al traffico per consentire i soccorsi, la viabilità è stata gestita dalla Polizia Municipale.