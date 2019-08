Rimini, 37enne non rispetta il divieto di dimora e finisce in carcere

Cronaca

Rimini

| 16:42 - 09 Agosto 2019

Su di lui un divieti di dimora nella provincia di Rimini.

Non poteva stare a Rimini, su di lui pendeva infatti una misura cautelare di divieto di dimora in provincia, tuttavia un 37enne, originario di Cesena, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è stato fermato e controllato durante un normale servizio dei Carabinieri: è accaduto nel pomeriggio di giovedì, quando i militari hanno riscontrato che l’uomo non aveva rispettato il divieto in varie occasioni. Pertanto è immediatamente scattato l’aggravamento della misura cautelare e per lui si sono aperte le porte del carcere dei Casetti.