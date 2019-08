Rimini, 46enne assalito da uno sciame d’api: finisce al pronto soccorso

Cronaca

Rimini

| 16:16 - 09 Agosto 2019

L'uomo punto dalle api di un alveare.

Un 46enne di Santarcangelo è stato trasportato in Pronto Soccorso all’ospedale “Infermi” di Rimini dopo esser stato assalito da uno sciame di api: è accaduto venerdì pomeriggio. L’uomo, che si occupa di veicoli industriali, si era recato in un cantiere a Rimini per la manutenzione di un escavatore. Al suo interno però ha trovato una insolita, quanto pericolosa, sorpresa: un nido di api, dal quale gli insetti si sono sprigionati assalendolo. L’uomo è stato attaccato al volto con numerose punture e immediatamente si è scatenata una reazione allergica. Il 46enne è stato assistito da un amico che lo ha accompagnato immediatamente al Pronto Soccorso.