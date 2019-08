VIDEO Eccellenza, sport e cultura del turismo: il rilancio degli imprenditori di Rimini Nord

Turismo

Rimini

| 12:10 - 10 Agosto 2019

In dirittura il progetto lanciato da Rimini Suite Hotel, Hotel Baby e Hotel Gabbiano; si punterà sulla qualità e la varietà dei servizi offerti. No prezzi al ribasso ma spazio agli imprenditori che vogliono rilanciare l’immagine della città e diventare leader dell’alta gamma



Cresciuta tanto negli ultimi e con un futuro potenzialmente roseo ancora tutto da scrivere, anche la zona di Rimini Nord avrà a breve il suo hub turistico di servizi, giovane, con idee ben precise e costituito da strutture di un certo livello.

Stanno lavorando da mesi al progetto, ormai in dirittura d’arrivo, i tre soggetti che costituiscono il nucleo fondatore: Hotel Baby, Rimini Suite Hotel e Hotel Gabbiano, tre strutture della zona caratterizzate dall’elevata qualità, dalla molteplicità e varietà dei servizi offerti.

La mission della società - la cui denominazione è ancora da definire - che mette insieme strutture ricettive e non solo del territorio di Rimini Nord, è quella di far provare esperienze di viaggio memorabili agli amanti della qualità, della cultura, della natura e del “bel vivere”, esaltando tutto ciò che la Romagna ha da offrire e non solo quello: quindi no prezzi al ribasso ma eccellenza, sport e cultura del turismo con un fronte compatto di aziende che, oltre a proporre i migliori servizi, radunano imprenditori che vogliono rilanciare l’immagine della città e diventare leader dell’alta gamma.

L’offerta turistica proposta dagli imprenditori che aderiscono all’iniziativa vuole quindi intercettare un pubblico dotato di buona capacità di spesa, ma che naturalmente può presentare gli interessi più disparati e quindi in quest’ottica si lavorerà a partnership con soggetti di un certo tipo in grado di ampliare l’offerta proposta.

Una realtà come il Garden Sporting Center sarà ideale per rispondere alle esigenze del turista sportivo attento alla salute e allo stare in forma, mentre Emotion Bike con i suoi e-bike tour culturali, naturalistici ed enogastronomici darà la possibilità a tutti di scoprire le migliori eccellenze romagnole, anche le più nascoste. Il Bagno 10 Vatikaki offrirà il miglior servizio spiaggia della zona, come fa già da molti anni. Tutte queste attività, e altre ancora da contattare, saranno parte del consorzio e ne costituiranno i servizi complementari.



Niente sarà lasciato al caso anche dal punto di vista commerciale e della comunicazione: ci sarà un team dedicato con diversi specialisti in tutti i settori del web e della comunicazione, compresa una casa di produzione video, sarà strutturata una rete commerciale che contatterà le agenzie e le aziende in-target con i servizi proposti. Il brand sarà incentrato su valore e raffinatezza dando del “tu” al potenziale cliente e facendogli assaporare l’atmosfera e le emozioni puramente romagnole in un perfetto mix di tradizione e innovazione.