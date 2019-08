Riccione, bimba si perde in viale Ceccarini, un giovane la porta dalla Polizia

Cronaca

Riccione

| 15:56 - 09 Agosto 2019

La bimba ha perso di vista la madre in viale Ceccarini.

Si è presentato alla Caserma della Polizia Stradale di Riccione, nella parte alta di Viale Ceccarini, per mano aveva una bambina con una bicicletta, è accaduto dopo le 19 di giovedì. Il ragazzo ha spiegato agli agenti che, poco prima, sulla pista ciclabile del viale, era stato avvicinato dalla bimba che, in lacrime, si disperava per avere smarrito la mamma fra la folla. La piccola, di appena 7 anni, è stata tranquillizzata e, immediatamente, con i pochi elementi a disposizione, sono partite le ricerche dei genitori. Fortunatamente, dopo pochi minuti, la mamma, originaria di Varese, in vacanza a Riccione, è stata rintracciata: visibilmente sgomenta, ha appreso che la piccola stava bene e ha potuto riabbracciarla.