Tennis, Alessandra Mazzola giocatrice da battere nell’Open del Tennis Viserba

Sport

Rimini

| 15:33 - 09 Agosto 2019

Alessandra Mazzola in azione.



Il tennis di qualità fa tappa da domani (sabato) al Tennis Viserba che si accinge ad ospitare il torneo nazionale Open femminile. Sono ben 70 le iscritte a questo importante appuntamento di rilievo nazionale, le big sono la 2.3 di casa Alessandra Mazzola, seguita dalle 2.4 Gioia Barbieri, Rubina De Ponti, Francesca Dell’Edera e Matilde Magrini, tra le 2.5 Emma Ferrini e Giulia Pasini (Tennis Viserba).

Macina risultati intanto il torneo giovanile Under 10-12-14-16 sempre sui campi del Tennis Viserba. Under 14 maschile, ottavi: Kochnev-Brufani 6-4, 6-1, Di Bari (n.4)-Pacileo 6-2, 6-2, Forlucci (n.5)-Giordini 6-3, 6-1, Gamberini-Sapucci 6-3, 5-7, 10-4, Manco-Montoneri 6-1, 6-2. Semifinali: Pietro Vagnini (n.1)-Stefano Forlucci (n.5)



Under 12 femminile, 3° turno: Sparnacci-Flores 4-6, 6-3, 10-8, Aber-Totorizzo 6-3, 6-4. Ottavi anche per Tommasi. Quarti: Beatrice Lotti-Elena Ravani 6-3, 6-1. Under 16 maschile, 3° turno: Marchioni-Gabellini 6-4, 6-7, 15-13, Del Bianco-Mambrini 6-0, 6-0. Under 14 femminile, quarti: Morri-Martins Pinto 7-6, 1-0 e ritiro, Perotti-Ronconi 5-7, 6-4, 10-7. Semifinali: Evelyn Amati (n.2)-Francesca Perotti 6-3, 6-3. Under 12 maschile, 4° turno: Vidali-Barberis D. 6-3, 6-3, Gerbino-De Checchi 6-3, 6-2, Di Marco-Bisacchi 6-2, 1-6, 10-5, Mancini-Ascani 4-6, 6-1, 10-7, Pesaresi-Parra 7-5, 7-5. Quarti: Mattia Di Bari (n.1)-Pier Paolo Mancin 6-0, 6-0.

Under 10 maschile, 1° turno: Ghiselli-Gentilini 6-0, 6-2, Davoli-Bagli 6-0, 6-4, Alsini-Buldrini 6-2, 6-1, Fabbri-Fantuzzi 6-4, 3-6, 7-4, Vinetti-Tombari 6-4, 6-2. Quarti: Vico-Savini 6-3, 7-6. Under 10 femminile, quarti: Ovarelli-Stagni 6-3, 6-3, Ranieri-Rondinelli 6-1, 6-4, Magnani-Bertozzi 5-7, 6-4, 7-5. Semifinali anche per Di Marco.