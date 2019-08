Rimini, portiere di notte aggredito da un cliente a Rimini

Cronaca

Rimini

15:30 - 09 Agosto 2019



Un portiere di un albergo di Miramare è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato picchiato da un cliente che voleva portarsi in camera una ragazza. E' successo la notte tra giovedì e venerdì intorno alle 4.30 quando un giovane turista alloggiato in albergo per le vacanze, in una matrimoniale che divideva con amico, si è presentato con una ragazza conosciuta in un locale e con la quale aveva intenzione di passare la notte.

A quel punto il portiere di notte, un uomo di 56 anni, ha spiegato al cliente che il regolamento vietava la possibilità di far entrare in camera per la notte altre persone. A quel punto il giovane ha reagito con la violenza poi è scappato ed ora è ricercato dalla polizia di Stato. Per i colpi ricevuti al volto, il 56enne rischia di perdere un occhio ed è ricoverato all'ospedale "Ceccarini" dove sar operato.