Spaccio di droga in città, preso con involucri di cocaina e marijuana

Cronaca

Rimini

| 14:38 - 09 Agosto 2019

Controlli Polizia, foto di repertorio.

E’ stata preziosa la presenza, durante un controllo della Polizia di Stato, dell’unità cinofila che ha permesso un altro arresto per droga. Si tratta di un uomo di origini magrebine che, alla vista del cane antidroga, ha tentato di allontanarsi velocemente, cosa che non è sfuggita agli operatori. A quel punto lo hanno seguito e fermato: dopo averlo identificato gli agenti hanno proceduto alla perquisizione che ha permesso di rinvenire diversi involucri contenenti marijuana e cocaina, già divisi e pronti per lo spaccio.

Il ragazzo, marocchino, con precedenti specifici in tema di stupefacenti, è stato tratto in arresto in attesa del rito direttissimo.