Rimini; percorre strada interdetta e aggredisce gli agenti, arrestato

Rimini

| 14:26 - 09 Agosto 2019

Agente di Polizia, foto di repertorio.

Indisciplinato alla guida del suo scooter viene ripreso e, non pago, minaccia lui e gli agenti delle volanti della Polizia, chiamate ad intervenire. La “testa calda” aveva infatti attraversato col proprio mezzo in senso vietato un viale a ridosso di un bar. Una volta ripreso, l’uomo ha iniziato a inveire e minacciare la persona che l'aveva ammonito. Inoltre ha avuto lo stesso ostile atteggiamento nei confronti degli agenti che erano stati chiamati ad intervenire. A seguito dell’aggressione, in cui è rimasto ferito un agente, l’uomo è stato tratto in arresto e portato nelle celle di sicurezza della Questura.