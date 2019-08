Rubano bici e vanno a fare la spesa, peccato che il mezzo è del dipendente del Conad

Cronaca

Rimini

| 14:11 - 09 Agosto 2019

Bicicletta, foto di repertorio.

E’stato grazie alla segnalazione di due cittadini che gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno fermato due “ladri di biciclette”: peccato che fossero già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici per furti in abitazione e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

E’ accaduto mercoledì scorso, 7 agosto: alla vista delle volanti, i due hanno tentato la fuga, ma sono stati immediatamente bloccati dagli agenti e arrestati.

Successivamente si è avuto modo di rintracciare il proprietario di uno dei mezzi rubati, un ragazzo che lavora nel supermercato Conad di fronte al luogo in cui sono avvenuti gli eventi: la bici gli è stata prontamente restituita. Dalla perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso. Giudicati per direttissima, per loro si sono aperte le porte del carcere.