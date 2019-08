Si sente male in sella alla bici e si accascia a terra. Stroncato da un malore un 55enne riminese L'uomo, era in via Tenuta Amalia per una pedalata pomeridiana con la bici da corsa

Cronaca VillaVerucchio | 13:28 - 09 Agosto 2019 Ciclista, foto di repertorio. Attimi drammatici quelli vissuti giovedì nel tardo pomeriggio a Villa Verucchio, dove un ciclista è stato colpito da un malore. L'uomo L.G., riminese di 55 anni, stava pedalano nei pressi del Golf Club, quando si è accasciato a terra. Inutili le manovre salvavita da parte degli operatori sanitari del 118, che a lungo hanno tentato di rianimarlo, senza esito positivo. L’uomo infatti è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti.