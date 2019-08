Giovane ubriaco massacra di botte il portiere dell'albergo dove dormiva: l'uomo rischia di perdere un occhio

Cronaca

Rimini

| 13:14 - 09 Agosto 2019

Il portiere di un albergo di Miramare è stato pestato a sangue da un cliente ubriaco, pare per il divieto di portare in camera una persona non registrata. L'episodio è stato registrato nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto attorno alle 4. L'addetto alla reception, un 50enne di Rimini, rischia ora di perdere un occhio. Sul posto le pattuglie della polizia e un’ambulanza che ha portato il dipendente all’ospedale Ceccarini di Riccione.

Il giovane italiano autore dell’aggressione immotivata ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dagli agenti della polizia ferroviaria mentre cercava di scappare in treno ed è stato denunciato per lesioni personali. Il portiere è ricoverato all’ospedale Ceccarini di Riccione. La dinamica dell’incidente è in via di ricostruzione.