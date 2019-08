Festa del Mare e Tunga on the beach nella domenica sera di Bellaria-Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:57 - 09 Agosto 2019

Uno scatto dalla festa del Mare del 2018 (dal sito di Bellaria-Igea Marina).

C’è una data ripassata in rosso sul calendario eventi di Bellaria Igea Marina, ed è il 18 agosto, la Festa del Mare lungo il porto canale. Si comincia alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici gestiti da 8 associazioni del territorio più 7 imprese di ristorazione e bar delle sponde dell’Uso, segue l’esibizione degli Scariolanti che allieteranno con musica e ironia la degustazione. La festa termina alle ore 21.30 con il grande concerto con "Le Vibrazioni, Dear Jack e Pierdavide Carone". Sarà una festa plastic free e il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza al progetto della Croce Blu della provincia di Rimini, finalizzato all’acquisto di un mezzo destinato al trasporto di malati oncologici.



Alle 23 evento parallelo sul palco fronte mare della spiaggia libera con il “Tunga on the Beach”, il grande connubio tra Tunga e Beky Bay in un mondo di colori e libertà musicale che incornicia la scena più spensierata e colorata. Ci saranno musica, animazione, gogo boys, mangiafuoco, performance di danza, giocoleria che coinvolgeranno il pubblico in una festa di grande ritmo ed energia. Special guest miss Keta, rapper meneghina ha fatto discutere il mondo dell’hip hop proponendosi come femmina alfa della scena italiana.