Botteghe storiche: per iscriversi all'albo del comune di Rimini c'è l'esenzione dai diritti di segreteria

Attualità

Rimini

| 12:49 - 09 Agosto 2019

L'incontro tra gli amministratori, il comune e Zeinta di Borg.

Si sono dati appuntamento nella sede di Zeinta di Borg tanti imprenditori per parlare con il Comune di Rimini dell’iscrizione alle Botteghe storiche e relative agevolazioni per chi ha maturato più di 50 anni di attività. Grazie a una legge regionale del 2008, c’è un albo in ogni comune a cui è possibile iscriversi gratuitamente dall’aprile 2019 grazie a una delibera della giunta di Rimini (si paga solo il bollo da 16 euro).



Per entrare bisogna avere, oltre ai 50 anni di lavoro continuativi, lo stesso indirizzo, la stessa attività. Il comune si è dichiarato aperto al dialogo e pronto ad ogni chiarimento attraverso gli uffici comunali in via Rosaspina 21, settore sistema sviluppo economico.