Nelle scuole di Coriano borracce al posto delle bottigliette dalle macchinette per ridurre il consumo di plastica

Attualità

Coriano

| 12:21 - 09 Agosto 2019

Una borraccia d'acqua.

Così come nel 2018, anche nel 2019 il comune di Coriano ha partecipato al bando Atersir per l'assegnazione di contributi per progetti comunali di riduzione dei rifiuti. Quest'anno il nuovo progetto è finalizzato all'acquisto di borracce da distribuire agli studenti delle scuole elementari e medie del comune, al corpo docente e ai dipendenti comunali, in modo da sensibilizzare scuole e dipendenti pubblici all'eliminazione delle bottigliette di plastica. L’iniziativa si concretizzerà nell'anno scolastico 2019-2020 con la consegna delle borracce.



L'importo del progetto è di 6 mila euro, finanziato per 4 mila 800 da Atersir. Con l'utilizzo delle borracce si eviterà di comprare bottigliette di plastica con una riduzione di rifiuti di circa 100 tonnellate di plastica in un anno.