Calcio, Gianluca Righetti è il nuovo responsabile del settore giovanile del Misano

Sport

Misano Adriatico

| 10:32 - 09 Agosto 2019

Luca Righetti è il nuovo responsabile del settore giovanile del Misano.

Gianluca Righetti torna in pista. E' il nuovo responsabile del settore giovanile del Misano. Nella sua carriera di calciatore vanta 424 presenze fra Serie A - B - C con 37 Goal fatti; reduce dall'esperienza di allenatore del Rimini Calcio in serie D e C ha già svolto negli anni passati il ruolo di responsabile del settore giovanile del Tre V prima e della Fya Riccione dopo.

"A Luca - dice il presidente Albo Belpassi - va il nostro più caloroso benvenuto nella grande famiglia del Vis Misano. L'obiettivo della società è quello di proseguire nel percorso di crescita del vivaio che nella scorsa stagione sportiva ha sfiorato i 300 iscritti e che vede ogni settimana scendere in campo ben 14 squadre. La crescita sportiva e umana dei nostri bambini e ragazzi rimane l'impegno prioritario e cercheremo da ciascuno di loro di raccogliere il meglio. Da anni dimostriamo con i fatti e non solo con le parole che il settore giovanile per la nostra società non è solo un impegno sociale ma un investimento per il nostro futuro."

STAFF TECNICO ATTIVITÀ AGONISTICA

-Under 17 2003 Tecnico Roberto Pangrazi e Collaboratore Andres Cola

-Under 16 2004 Tecnico Massimiliano Pratelli e Collaboratore Oscar Gabellini

-Under 15 2005 Tecnico Gianluca Melappioni e Collaboratore Cristian Laro

-Under 14 2006 Tecnico Gianluca Righetti e Collaboratore Luca Baravelli

-Istruttore dei portieri Diego Pratelli.