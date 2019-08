Basket B femminile, l'Happy Basket si rinforza con la play faentina Elisa Vespignani

Sport

Rimini

| 08:53 - 09 Agosto 2019

La playmaker faentina Elisa Vespoignani.

Arriva in prestito al Rimini Happy Basket dalla società Faenza Basket Project la playmaker Elisa Vespignani, classe 2002, reduce da un prestito biennale a Forlì.

Giocatrice di prospettiva, si inserisce perfettamente nel lavoro di sviluppo delle giovani avviato negli ultimi anni, che tante soddisfazioni sta regalando alla nostra società anche in termini di visibilità nazionale.

"Vespignani giocherà sia in Under 18 che in Serie B - spiega coach Rossi -: è una playmaker veloce, frizzante, con personalità e buona visione di gioco, che pensiamo abbia margini di crescita interessanti e che ha già maturato esperienze importanti con finali Nazionali U16 e U20 e qualche presenza nel roster dell’A2 nei due anni a Forlì. Ringrazio Faenza per la disponibilità: l’idea è che Elisa non sia a Rimini solo di passaggio, ma che si possa lavorare bene insieme per prolungare il prestito anche nei prossimi anni".

"Ho scelto Rimini perché mi hanno tutti parlato bene di coach Rossi - racconta la giovane play -, perché credo che l’U18 possa puntare alle Finali Nazionali e soprattutto perché giocare in Serie B sarà un’esperienza importante per la mia maturazione".