Camper resta incastrato in un sottopasso E' successo giovedì pomeriggio a Misano Adriatico in via del Ciglio

Cronaca Misano Adriatico | 08:34 - 09 Agosto 2019 Camper incastrato nel sottopasso. Forse è stato un errore di valutazione del conducente o la distrazione e un camper è rimasto incastrato nel sottopasso di via del Ciglio a Misano Adriatico. L'incidente giovedì pomeriggio, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il camperista illeso, ma rimasto incastrato col proprio mezzo. Il camper è stato prontamente rimosso ed è stato necessario istituire il senso unico alternato fino alla completa apertura del sottopasso. Durante le operazioni è intervenuta sul posto la Polizia Locale per la gestione del traffico.