Santarcangelo, una bellissima 16enne di Savignano sul Rubicone alle semifinali di 'Miss Mondo Italia'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 21:16 - 08 Agosto 2019

Miss Mondo Italia, le vincitrici della tappa di Santarcangelo di Romagna.

Miss Mondo Italia, il beauty-contest che ha come scopo quello di individuare le concorrenti residenti sul territorio Emiliano Romagnolo dotate di bellezza, eleganza, talento, personalità, è approdato mercoledì sera 7 agosto 2019 in Piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna, nel contesto di un multievento dedicato alla Bellezza, al Canto, al Ballo e alle selezioni di Miss Mondo.

Organizzato dall’associazione Noi della Rocca con la collaborazione del Comune, rappresentato dall’Assessore al Turismo Emanuele Zangoli e di sostenitori locali, la manifestazione è iniziata con un quadro coreografico, curato da Daniela Russo (ballerina e coreografa) e interpretato dalle ragazze in gara. Le partecipanti, nate fra il 1994 al 2004, hanno sfilato davanti alla Giuria ed al numeroso pubblico presente per aggiudicarsi le cinque fasce di bellezza in palio, compresa quella di Semifinalista Nazionale valida per l’accesso alla fase finale del prossimo mese di maggio 2020.



Vincitrice della prima selezione con la fascia di Miss Mondo Vitality’s Santarcangelo è risultata la studentessa 16enne Sophia Spera di Savignano sul Rubicone (Rn), seguita da Alessandra Rumieri di Cesena (FC), che si è aggiudicata il titolo di Miss Mondo Gil Cagne. Terza classificata, con il titolo di Miss Mondo Caroli Hotel, un’altra riminese Rabecca degli innocenti ed infine alla 22enne Giulia Urbinati di Morciano di Romagna è andato il titolo di Miss Bel Web by Agricola, essendo stata la più votata dagli utenti, sulla pagina Facebook di Miss Mondo Italia.



Lo show e proseguito con l’applauditissima performance dei campioni italiani di ballo Luca Ricci e Vanessa Pazzini, dalle esibizioni delle cantanti emiliano romagnole Michela Mussoni, Federica Pinto e Giada Luppi ed infine tutte le finaliste regionali a Miss Mondo, elegantissime in abito da sera, ancora una volta davanti alla giuria che ha votato in maniera palese, confermando il verdetto precedente.



Vincitrice quindi del titolo di Semifinalista Nazionale è stata la riminese Sophia Spera studentessa liceale, alta 1.80, occhi marroni, capelli castani, con la passione per l’equitazione e il nuoto. Sophia, incoronata dall’ospite Elis Mati (già “Miss Mondo Romagna 2018”) da Daniele Pasquini (Presidente di Noi della Rocca) e dall’Avv. Angelo Trezza (Presidente di Giuria), con il titolo di Semifinalista Nazionale, rappresenterà l’Emilia Romagna alle finali di Gallipoli nei mesi di maggio e giugno 2020.

A tutte le ragazze che volessero informazioni sulla partecipazione alle selezioni di Miss Mondo Italia, basterà telefonare a Ceruti Eros responsabile dell’Emilia Romagna, allo 335.80.39.000