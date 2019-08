Un week end 'stellare' con musica, brindisi al chiar di luna, cinema all'aperto: ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 07:44 - 09 Agosto 2019

Gli eventi dall'8 all'11 agosto a Rimini e provincia.

E’ il week-end delle stelle cadenti, e molte saranno le stelle che illumineranno questo finesttimana: musica, brindisi al chiar di luna con le migliori etichette, la magia del cinema all’aperto. Tutto è pronto, basta scegliere cosa fare, la scelta è "ardua", ma noi, come al solito, vi diamo qualche suggerimento.





MUSICA





Domenica 11 agosto alle ore 21.30 al Teatro all'Aperto di Poggio Torriana, prosegue la intensissima estate di Rimini Classica, con uno dei concerti più attesi: Led Zeppelin VS Guns N' Roses. Saranno 70 i musicisti sul palco, per un line up strepitosa. QUI tutte le info.





La magia del chiostro del Museo Civico Archeologico, le note dei grandi maestri della storia della musica, lo scenario naturale fatto di paesaggi da togliere il fiato: sabato 10 agosto alle 21.15 si rinnova l’appuntamento dell’Opera sotto le stelle con Verucchio all’Opera, giunto quest’anno alla quarta edizione. Il Comune di Verucchio, in collaborazione con Pro Loco Verucchio, e grazie al contributo di Nuova Ricerca Clinica, proporrà Elisir d’amore, opera buffa in due atti di Gaetano Donizetti in forma scenica ridotta da libretto di Felice Romani. QUI tutte le info.





La musica è uno degli ingredienti principali dell'estate in riviera. Dopo tre stagioni balneari garantite dalla presenza a Bellaria-Igea Marina di R101, quest' anno si cambia con l'arrivo al Polo est di ben due radio nazionali, Montecarlo e M2O. Primo appuntamento venerdì 9 agosto alle 18.30 con Luca Onere in consolle, dj di Rmc del programma musicale Vip Lounge. La serata per un aperitivo sulla sabbia inizierà poco prima del tramonto per concludersi a tarda sera. QUI tutte le info.





Per Deejay On Stage, format consolidato che accende tutte le stati Piazzale Roma a Riccione, venerdì 9 agosto serata a tutto ritmo interpretata da uno dei rapper più seguiti del Paese, Emis Killa, insieme a Quentin 40, uno degli artisti più originali della trap italiana, Chadia Rodriguez, tra le poche donne rapper italiane e un altro rapper, il milanese Ernia, il cui ultimo album è già Disco d’oro.





Quella di sabato 10 agosto sarà una serata all’insegna della musica d’autore con i Tiromancino, la band guidata da Federico Zampaglione, Insieme a loro Diodato, il raffinato artista di cui è appena uscito il nuovo brano dal titolo Non ti amo più.





Continua con due ospiti di spessore l'appuntamento con il cartellone musicale dei concerti sulla sabbia di Rimini: Rimini Beach Arena. I due ospiti, Achille Lauro e Afrojack, si alterneranno sabato 10 agosto sul palco dell'arena musicale situata sulla spiaggia di Miramare antistante la "Colonia Bolognese". QUI tutte le info.





ENOGASTRONOMIA





La Pro loco organizza la 47a Sagra della Patata come sempre il secondo week end di agosto. Durante la manifestazione Montescudo si propone come meraviglioso angolo di storia e natura a pochi passi dal mare, dove si potranno gustare i rinomati gnocchi, baccalà con patate, piadina e ricette particolari come i dolci ed il gelato di patate. Sabato sera stand gastronomici e orchestra. Domenica pomeriggio e sera stand gastronomici e orchestra.





La splendida cornice di Santarcangelo torna ad ospitare venerdì 9 e sabato 10 agosto uno degli eventi più attesi dell’estate, Calici Santarcangelo, dedicato alla presentazione e alla valorizzazione della produzione vinicola della Romagna. L'evento – alla 21esima edizione –da questa edizione cambia nome e inaugura una nuova veste grafica, ma propone un format consolidato che vanta nuove iniziative per aumentare l’offerta e il divertimento. QUI tutte le info.





CULTURA E CINEMA

Il nuovo romanzo giallo “In vino Veritas”, pubblicato a luglio, segna l’esordio letterario del giornalista riminese Pier Luigi Martelli. Il romanzo verrà presentato

sabato 17 agosto, alle 19, al Museo di Verucchio, nell’ambito della manifestazione “Verucchio Calici, in vino veritas”. QUI tutte le info.





La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna, presenta venerdì 9 agosto tappa a Perticara (comune di Novafeltria) in via Oriani con il film Un’estate in Provenza di Rose Bosch con Jean Reno, Anna Galiena e Chloé Joaunnet. Tre fratelli parigini vengono spediti in Provenza dai nonni per le vacanze estive. QUI tutte le info.





Il pluripremiato A Star is Born in programma venerdì 9 agosto all'arena riccionese Cinema in Giardino, a cura di Giometti Cinema, l'emozionante e sentimentale film diretto da Bradley Cooper che lo vede anche protagonista con Lady Gaga nel film che ha entusiasmato il pubblico la scorsa stagione.





Sabato 10 agosto alle 21.30 nella corte degli Agostiniani di Rimini verrà proiettato il film di Igor Maltagliati “Tutto liscio”, interpretato da Piero Maggiò (che introdurrà il film), Mariagrazia Cucinotta, Ivano Marescotti, Serena Grandi e Giuseppe Giacobazzi, con riprese effettuate a Rimini, Santarcangelo e altri luoghi caratteristici della Romagna. L'appuntamento fa parte della rassegna “Cinema sotto le stelle” per la sezione Rimini nel cinema. QUI tutte le info.