San Giovanni, premiata la miglior vetrina della Notte delle streghe

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 17:41 - 08 Agosto 2019

La vetrina decorata a tema "Notte delle streghe" dell'Angolo dei tigli di San Giovanni in Marignano.

Per il terzo anno si è svolto il concorso per la migliore vetrina ed allestimento a tema, in occasione della manifestazione "La Notte delle Streghe", rivolto a tutti gli operatori economici marignanesi. Le realtà partecipanti dovevano realizzare un allestimento tematico con la manifestazione ed in particolare su: le streghe, l'acqua e gli influssi lunari ed inviare all'organizzazione una foto della vetrina. L'organizzazione ha poi creato l'album di tutte le realtà partecipanti. I likes espressi sono stati in totale 1136, a testimonianza dell'interesse e della partecipazione di questa iniziativa.



Giovedì 18 Luglio, in occasione del Mercatino dei Bimbi, E..state sotto la Luna a cura di Pro Loco, l'Assessore alle Attività Economiche Nicola Gabellini, accompagnato dal vice Sindaco Michela Bertuccioli e dall'Assessore al Bilancio Elisa Malpassi, hanno premiato i primi tre classificati.



Ecco di seguito la classifica:



1 Angolo dei Tigli 298 like

2 Conad city 267 like

3 Olio Ferri 139 like

4 Erboristeria Artemisia 135 like

5 Fioreria d'Arte Mazzini Monica 99 like

6 Anna Style Parrucchiera 80 like

7 Erboristeria il Talismano 48 like

8 Marisa Tasini Parrucchiera 32 like

9 Parafarmacia Santa Lucia 22 like

10 Crisalide Ufficio Eventi 16 like