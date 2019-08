Calcio C, Alimi dà l'addio al Rimini: va all'Imolese in prestito con opzione per un biennale Accordo in via di conclusione. La formula è la stessa sottoscritta col club biancorosso

Sport Rimini | 17:14 - 08 Agosto 2019 Il centrocampista Isnik Alimi si accasa all'Imolese. Nelle prossime ore sarà annunciato il passaggio del centrocampista Isnik Alimi all'Imolese dall'Atalanta. La formula - precisa il suo procuratore Emanuele Chiaretti - è quella del prestito con opzione per due anni di contratto: la stessa formula che aveva previsto la società biancorossa col ds Sandro Cangini e mister Mario Petrone. Alimi va ad irrobustire il centrocampo della squadra rossoblù in cui uno dei perni è un altro giocatore scuola Atalanta, il riccionese Davide Tentoni, già cercato dal Rimini lo scorso anno e su cui anche Cangini aveva puntato inizialmente l'obiettivo. Ironia della sorte, alla prima di campionato per il derby contro l'Imolese Alimi sarà dall'altra parte della barricata.