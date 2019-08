Bellaria Igea Marina in lutto piange la prematura scomparsa di Riccardo Pazzaglia

Attualità

| 17:02 - 08 Agosto 2019

Riccardo Pazzaglia.

E' stato celebrato giovedì 8 agosto il funerale di Riccardo Pazzaglia, storico presidente dei chioschisti di Bellaria Igea Marina, scomparso martedì scorso a 63 anni. Marito di Gabriella e padre di Giada e Gianmatteo, Riccardo ha lottato per cinque anni contro la malattia che purtroppo lo ha sottratto all'affetto dei suoi cari e amici. Il funerale si è tenuto alla chiesa San Giuseppe e Santa Lucia di Cagnona. La Cooperativa Bar di spiaggia di Bellaria Igea Marina ricorda Pazzaglia in una nota: "Era per noi un punto di riferimento indispensabile. Della nostra cooperativa era stato presidente per decenni, fino alla fine del 2018, e l'aveva impostata come indispensabile strumento di servizio per i 45 soci titolari di concessioni balneari che vi aderiscono". I chioschisti rilevano: "Aveva una visione moderna del ruolo dei balneari: non semplici fruitori di spazi demaniali ma imprenditori attivi nella programmazione di un bene collettivo quale è la spiaggia. Con questa impostazione ha condotto innumerevoli confronti istituzionali riuscendo sempre a far prevalere una linea ragionevole per la tutela della nostra categoria e per l’interesse pubblico".