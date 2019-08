Le Poste cedono gratis un immobile al comune di Sant'Agata Feltria

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 16:57 - 08 Agosto 2019

La cerimonia di consegna dei locali al sindaco di Sant'Agata Feltria Cerbara.

Poste Italiane ha ceduto all’amministrazione comunale di Sant’Agata Feltria, in comodato d’uso gratuito, i locali al primo piano dell’immobile di via 1° maggio 9/11, che a piano terra ospita l’ufficio postale.



Giovedì 8 agosto si è tenuta la cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco Guglielmino Cerbara, che ha espresso soddisfazione "per questo atto di grande valore per la comunità". Il sindaco ha ringraziato Poste Italiane per la donazione di questi spazi che saranno destinati a uffici per la valorizzazione turistica del territorio: «Questo atto di generosità è la dimostrazione del dialogo che come amministrazione comunale abbiamo avviato da tempo con Poste Italiane per lo sviluppo del territorio e per il mantenimento dei servizi per la nostra comunità».



"E' uno dei dieci impegni che Poste Italiane ha assunto durante l’incontro con i sindaci d’Italia del 26 novembre scorso a Roma, rafforzando un progetto immobiliare più ampio ed articolato su tutto il territorio nazionale", si legge in una nota di Poste Italiane.