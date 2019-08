Led Zeppelin VS Guns N' Roses, a Poggio Torriana uno dei concerti più attesi di Rimini Classica

Eventi

Poggio Torriana

08 Agosto 2019

Sul palco Filippo Malatesta, foto di Maria Carla Cucchi.

Domenica 11 agosto alle ore 21.30 al Teatro all'Aperto di Poggio Torriana, prosegue la intensissima estate di Rimini Classica, con uno dei concerti più attesi: Led Zeppelin VS Guns N' Roses. Saranno 70 i musicisti sul palco, per un line up strepitoso: l’Orchestra Rimini Classica guidata da Aldo Maria Zangheri, la rock band composta da Riccardo Bertozzini alla chitarra, Max Freschi al basso, Fabio Nobile alla batteria, Mattia Guerra alla tastiera ed il coro Note in Crescendo diretto da Fabio Pecci accompagneranno Cristina Di Pietro, Messalina Fratnic, Filippo Malatesta e Simone Romanato in una scaletta con canzoni che hanno fatto la storia della musica rock. Arrangiate da Marco Capicchioni e Aldo Maria Zangheri fra le altre Stairway to heaven, November Rain, Kashmir, Don't cry solo per citarne alcune. Biglietti non numerati € 20.00, bambini fino a 8 anni omaggi.



Prevendita presso Eni Station di Ercole Gori in via Marecchiese 284 Rimini e online.