Online la mappa in tempo reale dei cantieri di Riccione, dai lavori alle scuole alla manutenzione delle strade

Attualità

Riccione

| 16:40 - 08 Agosto 2019

Lavori pubblici, progetti e stato dell’arte degli stessi non avranno più segreti per i cittadini e nemmeno per i turisti, perché è nata una sezione dedicata sul sito istituzionale che permette effettivamente di avere una visione “in tempo reale” di come sta cambiando la città. Nell’ottica della trasparenza, sarà sufficiente accedere al “bottone” dedicato per poter accedere alle sezioni e visionare i lavori alle scuole, gli interventi di manutenzione stradale, le principali opere pubbliche in corso. La sezione è stata denominata “Riccione in Progress” 2019- 2020.





Accessibilità, fruibilità, semplificazione e omogeneità delle informazioni sono le principali linee guida utilizzate per la implementazione del sito con lo scopo di essere uno strumento agevole e facilmente consultabile da tutti gli utenti. La modalità per entrare nella sezione è semplice e immediata: basta accedere nella Home del sito alla sezione Utilità e cliccare al pulsante Riccione in Progress.Singole pagine tematiche riportano informazioni, approfondimenti, notizie, fotografie e rendering, relative alle attività in corso nella “Edilizia Scolastica” e nelle “Nuove Opere e Manutenzioni del Patrimonio Pubblico”.





Ciascuna pagina tematica viene traslata e approfondita attraverso due mappe realizzate con l’applicazione Google Site, tramite la piattaforma Esri, in cui è possibile avere una “fotografia” immediata sulla esecuzione dei singoli interventi ai fini della divulgazione e pubblicazione. In particolare la prima mappa consente un georiferimento puntuale di ciascuna opera pubblica in corso di realizzazione, e dei progetti in essere, nel campo della edilizia scolastica. Mentre la seconda scatta una istantanea sugli ultimi 6 anni, dal 2014 al 2019 (in progress), delle manutenzioni stradali già effettuate, con indicazioni descrittive sulla tipologia di intervento e annotazioni informative a corredo di ogni singola voce.







“Questa nuova area tematica vuole essere una sezione in movimento – afferma l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - aggiornata e monitorata passo dopo passo dove seguire e rimanere informati costantemente sullo stato di avanzamento dei lavori pubblici fino alle manutenzioni stradali con interventi di diversa entità per la città. Le basi sono state gettate, la sezione sarà ora ulteriormente implementata, da qui il nome Riccione in Progress”.





“Raccontiamo il grande cambiamento in corso – afferma il sindaco Renata Tosi -per tradurre in maniera esaustiva, diretta, semplice e accessibile quello che sta avvenendo, sarà una sorta di ‘umarell 4.0’ , un ‘Dup interattivo’ dove ognuno, dal cittadino, al tecnico, dal turista al curioso, potrà accedere a tutti i dettagli tecnici e capire dove sta andando la città”.





La nuova area, realizzata dai servizi interni dell’Amministrazione Comunale - e quindi a costo zero - con il coordinamento del Servizio Sistema Informativo, è progettata in modalità responsive per poter essere consultata, oltre che dal PC, anche da tutti i dispositivi mobili quali tablet e telefono cellulare.









Servizio e interviste al sindaco di Riccione Renata Tosi e all’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso