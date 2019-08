A Bellaria Igea Marina premiati i migliori studenti: ecco i nomi e cognomi

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:28 - 08 Agosto 2019

La premiazione dei giovani studenti di Bellaria Igea Marin.

Ieri sera mercoledì 7 agosto presso il Parco Culturale Alfredo Panzini, si è tenuta con ampia partecipazione e risposta delle famiglie, la festa di premiazione dei giovani di Bellaria Igea Marina che, nelle scuola secondaria di primo grado si sono licenziati con il massimo dei voti e dei maturati 100/100. Presente il Sindaco che ha personalmente conferito unitamente allo sponsor della serata Claudio Monti, la pergamena attestante uno speciale encomio per gli eccellenti risultati conseguiti.

Il Sindaco ha ricordato le radici profonde di questa festa che tradizionalemnte nasce per iniziativa della famiglia, in memoria del Dott. Nevio Morri, ora proseguita dall'amministrazione comunale, grazie anche al contributo economico di RomagnaBanca e degli sponsor della società civile che, tramite il Comitato Genitori, hanno aiutato in vario modo e allestito un buffet con il taglio della torta. "Questa bella sinergia fra la società civile, il modo della scuola, gli uffici scuola e cultura del Comune, hanno permesso di festeggiare i nostri ragazzi. Di questo siamo lieti perchè loro sono un bell'esempio di eccellenza che vogliamo valorizzare". Ai premiati licenziati alla scuola secondaria di Primo grado, oltre alla pergamena, è stato conferito un buono acquisto di cancelleria pari a € 50,00, mentre ai diplomati un assegno di € 100,00.



I DIPLOMATI CON 100/100: Canuti Mattia, Grossi Elena, Migani Nicholas, Nadsan Nikita Alexandra, Santandrea Martina, Santini Andrea, Venturi Aurora, Zannoni Lorenzo. Con lode: Migani Nicholas e Zannoni Lorenzo.



I LICENZIATI CON 10/10: Albano Federico, Gallamini Agense, Motisi Giulia, Sartini Giorgia, Scarpellini Virginia, Trinchera Martina, Zanni Lucia; con lode: Alvino Vittoria, Aruci Elisa, Barberini Magnani Nausica, Brigliadori Martina, Contaldo Enrico, Ferella Giulia, Foschi Olivia, Lilla Tommas, Ramenghi Valeria, Spazzoli Paolo, Verzella Caterina, Vasini Giulia, Zamagni Bianca.



Un encomio è stato conferito anche ai non residenti meritevoli che hanno frequentato la Scuola secondaria di Primo grado.