Un Mare di Fuoco 2019: ecco il programma dell'evento sulla spiaggia dal bagno 130 al 150

Eventi

Rimini

| 15:49 - 08 Agosto 2019

Mangiafuochi sulla spiaggia.

A Miramare fervono i preparativi per il più grande appuntamento della stagione estiva: Spiaggia Rimini Network presenta così Un Mare di Fuoco, insieme al folto gruppo di animatori del consorzio Miramare Joy: piedi nell’acqua, spettacolo, sorrisi, vino e si respira già l’aria magica della vigilia di Ferragosto.

Mercoledì 14, a partire dalle 20:00, la battigia dal bagno 130 al bagno 150 della spiaggia di Rimini sarà palcoscenico della quinta edizione di Un Mare di Fuoco, iniziativa sorella di Un Mare di Vino, parte del palinsesto di Spiaggia Rimini Network. Più di 2 km di spiaggia toccati da decine di spettacoli tra musica live e fachiri, mangiafuochi, danzatori, incantatori, compagnie provenienti da ogni parte d’Italia pronte a meravigliare gli astanti nel tentativo di dominare e manipolare l’elemento del fuoco.

La quinta imperdibile edizione di una festa che apre il Ferragosto riminese da anni e che non manca mai di meravigliare grandi, piccini, residenti e turisti in una nottata fatta di intrattenimento, acrobazie e tutto il meglio del tipico riminese. Con la grande partecipazione dell’Aia, e in particolare con gli albergatori di Marebello, Rivazzurra e Miramare, ci si prepara ad un evento senza pari nella stagione romagnola.



Una beach food Area per cena… e chiringuiti e cantine dell’entroterra a riva per il dopo cena. Protagonisti della serata, oltre all’intrattenimento, tantissimi ospiti del food and beverage che in più punti lungo il percorso delizieranno i palati con le tipicità del gusto riminese: fritto misto di pesce, grigliate di carne, polpette al sugo e piada non mancheranno negli stand della Compagnia dei Pescatori e Per La Polpetta nella Beach Food Area tra il bagno 130 e il bagno 135. E se questo non bastasse, i chiringuiti a riva si sono già preparati con serate con animazione dedicata e cene a tema, fogheracce e spiedini serviti a un passo dal mare.

A seguito del grandissimo successo di Un Mare di Vino, che ha preso vita il 25 luglio tra il bagno 15 e il bagno 50, il Consorzio Vini di Romagna torna ospite della spiaggia di Rimini anche per la serata dedicata a Un Mare di Fuoco: una ventina di etichette di oltre

10 cantine diverse e postazioni adibite alla mescita del vino per accompagnare in una rilassante passeggiata gli spettatori, tra uno spettacolo e un altro.



Band locali e spettacoli in 3 repliche in più di 15 punti di intrattenimento e Fuochi d’artificio a fine serata.

L’organizzazione si prepara a centrare un altro obiettivo della stagione avvalendosi di un prestigioso cast artistico da lasciare a bocca aperta: artisti del fuoco, prestigiatori, acrobati, fachiri e compagnie si esibiranno a pochi metri dall’acqua, da Il Drago Bianco a Messer de la Brace, inclusi Respyro, Kiricicla Flame e Devas. Nel programma musicale spiccano i gruppi locali che copriranno repertori dalle note blues, ma anche jazz, rock e pop: gli affezionatissimi Monkey’s Arm Blues Band, il Lellouche Duo, i Tennisfield e i Miami and the Groovers sono alcuni dei nomi del palinsesto.

Ad impreziosire la serata dalle 23 circa lo sguardo sarà puntato al cielo per Un mare di... Fuochi d’artificio. Uno spettacolo pirotecnico ideato e realizzato da Fonti Pirotecnica e che sarà visibile da tutta la riva: bellissime illusioni e colori brilleranno tra le stelle del cielo riminese, inaugurando così la festa di Ferragosto.