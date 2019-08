Weekend nel segno del sole: ondata di caldo in arrivo, lunedì 38 gradi nelle pianure interne

Attualità

| 15:29 - 08 Agosto 2019

Il porto di Bellaria (foto di Pierluigi Missiroli).

Qualche rovescio di pioggia è atteso nel pomeriggio di giovedì 8 agosto nelle zone appenniniche della Provincia di Rimini, mentre i fenomeni sono meno probabili scendendo verso la costa. Il weekend sarà invece nel segno della stabilità, come annuncia lo staff di Centro Meteo Emilia Romagna: da sabato il caldo si intensificherà, il territorio riminese sarà interessato da un'ondata di caldo dovuta all'anticiclone africano. I termometri saliranno sui 33° nelle zone di pianura interna, con un ulteriore aumento lunedì, quando le massime potranno toccare i 38°.



VENERDI 9 AGOSTO



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Non si esclude, seppur con bassa probabilità, la presenza di foschie tra metà nottata e l’alba sulla zona Nord della provincia a ridosso della costa.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve aumento nei valori massimi, comprese tra +22°C e +28°C.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso. Radiazione UV: 8/11 (molto alta).

Attendibilità: molto alta.



SABATO 10 AGOSTO



Avvisi: debole disagio bioclimatico dovuto al caldo umido.

Stato del cielo: in prevalenza sereno, localmente poco nuvoloso sui rilievi nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi, comprese tra +23°C e +31°C sulla costa, fino a +33°C sulle pianure interne.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso.

Radiazione UV: 9/11(molto alta).

Attendibilità: molto alta.



DOMENICA 11 AGOSTO



Avvisi: debole/moderato disagio bioclimatico dovuto al caldo umido.

Stato del cielo: sereno su tutto il territorio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, comprese tra +23°C e +31°C sulla costa, fino a +33°C sulle pianure interne.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 9/11 (molto alta).

Attendibilità: alta.



TENDENZA: temperature in ulteriore aumento nella giornata di Lunedì 12 Agosto, con la possibilità di valori massimi fin sui +34°C lungo la costa e fino a +37/38°C nelle zone interne di pianura.



