Opera sotto le stelle, a Verucchio la notte di San Lorenzo è con la musica lirica

| 14:56 - 08 Agosto 2019

Museo civico archeologico di Verucchio.



La magia del chiostro del Museo Civico Archeologico, le note dei grandi maestri della storia della musica, lo scenario naturale fatto di paesaggi da togliere il fiato: sabato 10 agosto alle 21.15 si rinnova l’appuntamento dell’Opera sotto le stelle con Verucchio all’Opera, giunto quest’anno alla quarta edizione.



Il Comune di Verucchio, in collaborazione con Pro Loco Verucchio, e grazie al contributo di Nuova Ricerca Clinica, proporrà Elisir d’amore, opera buffa in due atti di Gaetano Donizetti in forma scenica ridotta da libretto di Felice Romani. Cinque i protagonisti scelti e prepartati dall’Associazione Nota Music, che riproporranno l’esilarante e divertente avventura di Adina e Nemorino, interpretati rispettivamente da Giorgia Paci e Vassily Solodkyy: insieme a loro Giacomo Contro nel panni di Belcore, Roberto Gentili in quelli di Dulcamara e infine Monica Boschetti a impersonare Giannetta e a curare l’ideazione scenica. Al piano ci sarà invece Pia Zanca, Lorenzo Laricchia e Valentino Paganelli si occuperanno infine di suoni e luci.



“Con Verucchio all’Opera dal 2016 abbiamo inteso completare la proposta di una città già vocata alla musica, aggiungendo la lirica e abbiamo deciso di farlo all’aperto nella notte di San Lorenzo. Ciò che al momento andiamo a ricercare, sono opere brevi, da ambientarsi in uno scenario tanto straordinario quanto circoscritto negli spazi. Grazie allo sforzo della Nuova Ricerca, che sostiene e rende possibile l’iniziativa, l’appuntamento si rinnova di anno in anno, con la tradizionale visita guidata al nostro Museo compresa nel prezzo del biglietto d’ingresso. La lirica come completamento e come volano per la promozione culturale di Verucchio”, commenta il sindaco Stefania Sabba.



Il biglietto d’ingresso per opera e museo costa 7 euro (gratuito per i bimbi sotto i 12 anni), i posti sono seduti ma non numerati. La visita guidata inizia alle 20 e lo spettacolo alle 21.15.

Per info e prevendita: 0541-670222 o ufficioiat@prolocoverucchio.it