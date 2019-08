Baby scassinatori fermati dopo tentato furto in condominio a Torre Pedrera

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:52 - 08 Agosto 2019

Scassinatore in azione.

Tentano un furto in un condominio di Torre Pedrera: due minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri nel pomeriggio di mercoledì. I due giovani hanno cercato di forzare il portone di uno stabile in viale Porto Palos, ma sono stati scoperti dai residenti. Si sono dati alla fuga, salendo a bordo di un autobus diretto a Bellaria Igea Marina. Un tentativo di far perdere le proprie tracce che è fallito per il pronto intervento dei Carabinieri. Sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso: un grosso cacciavite, una chiave a rullino e di due pezzi di plastica rigida, modellati appositamente per aprire i portoni.