Lotta alla droga, arrestato napoletano che nascondeva in casa buste di marijuana e hashish

Cronaca

Cattolica

| 14:26 - 08 Agosto 2019

La droga e il denaro sequestrati dai Carabinieri di Cattolica.

Giovedì i Carabinieri di Cattolica hanno portato a termine un'operazione antidroga, arrestando un 29enne pregiudicato napoletano, residente in città, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di un'attività di indagine, i militari hanno disposto la perquisizione della sua abitazione, rinvenendo 81 grammi di marijuana, quattro di hashish e 1100 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il 29enne in casa aveva anche materiale per il confenzionamento della droga.