Rissa sul lungomare, l'aggredito è un commerciante che ha cercato di sventare un furto

Cronaca

Rimini

| 13:24 - 08 Agosto 2019

Intervento dell'ambulanza (foto di repertorio).

Un commerciante di 35 anni è ricoverato in Ospedale a Rimini per trauma cranico e ferita lacera contusa dopo che ieri sera intorno alle 22.30 è stato aggredito nel suo negozio da due persone durante una rapina impropria. Il negoziante, di origine bengalese, al momento dell'aggressione era solo nel piccolo market di piazzale Gondar a Bellariva. Stando a quanto raccontato ai carabinieri di Rimini intervenuti sul posto, due giovani, descritti dal commerciante come magrebini, dopo essersi appropriati di birre, dal valore di 10 euro, prese dal vano frigorifero, si stavano avviando verso l'uscita senza pagare. Quando il 35enne bengalese li ha rincorsi e fermati, i due hanno reagito colpendolo con una sedia in testa. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Il commerciante è ancora ricoverato sotto osservazione. I due giovani aggressori sono ricercati per rapina impropria.