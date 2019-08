Gestiva un'officina abusiva, senza pagare tasse e dichiarare redditi: denunciato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:20 - 08 Agosto 2019

Meccanico al lavoro in officina (foto di repertorio).

Gestiva un'officina completamente abusiva in un garage a Bellaria Igea Marina. I carabinieri del comando provinciale e i militari della Forestale di Rimini hanno sequestrato e chiuso l'esercizio commerciale, gestito da un cittadino albanese residente nel riminese da anni. Riparava auto e scooter senza pagare tasse o dichiarare redditi, in modo anche da praticare prezzi bassi ai clienti. L'intervento della Forestale inoltre servirà a capire quali norme ambientali siano state violate dall'autofficina, come ad esempio quella dello smaltimento degli olii per le macchine. Il cittadino albanese è stato denunciato per esercizio abusivo.