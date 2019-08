Tennis, Sara Sirena batte Veronica Tosi nel derby e si aggiudica il trofeo '3Bis Lady' del Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 13:20 - 08 Agosto 2019

La premiazione al Ct Cicconetti del trofeo 3Bis Lady.

Sara Sirena trionfa, per il secondo anno consecutivo, nel torneo nazionale di 3° femminile del Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “3 Bis Lady”. La n.1 del seeding ha vinto mercoledì sera il derby del Ct Cicconetti su Veronica Tosi, finale vinta abbastanza agevolmente (6-2, 6-3) dalla maestra del Club (3.3) su una Veronica Tosi (3.5) comunque autrice di un grande torneo dove ha collezionato una serie di “positivi”. Al termine di questo torneo coronato da un ottimo successo tecnico e partecipativo le premiazioni effettuate dal presidente del Circolo, Alessandro Tosi, papà di Veronica.

Intanto avanza, sempre sui campi del Ct Cicconetti, il 4° trofeo “Gelateria 3Bis” maschile di 4°. 5° turno: Enrico Bruscoli (4.4)-Eros Venturi (4.2) 6-4, 4-6, 10-7, Umberto Calcagno (4.2)-Fabio Acciarri (4.3) 6-1, 6-1, Andrea Tagliabracci (4.4)-Emanuele Giorgetti (4.2) 6-3, 6-3, Roberto Bianchi (4.2)-Andrea Arcangeli (4.5) 6-3, 6-4, Marco Strocchi (4.4)-Angelo Salfo (4.2) 7-5, 4-4 e ritiro, Orazio Fazio (4.2)-Luigi La Rocca (4.3) 6-2, 1-6, 10-8. Semifinale del tabellone di 4° femminile: Beatrice Bianchi (4.1)-Sara Carbone (4.1) 6-4, 6-2.



VISERBA. Entra nella fase clou il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16 del Tennis Viserba. In grande evidenza sui campi di casa Matilde Morri e William Di Marco. Ecco tutti i risultati.

Under 14 maschile, ottavi: Kochnev-Brufani 6-4, 6-1, Di Bari (n.4)-Pacileo 6-2, 6-2, Forlucci (n.5)-Giordini 6-3, 6-1, Gamberini-Sapucci 6-3, 5-7, 10-4, Manco-Montoneri 6-1, 6-2. Under 12 femminile, 3° turno: Sparnacci-Flores 4-6, 6-3, 10-8, Aber-Totorizzo 6-3, 6-4. Ottavi anche per Tommasi. Under 16 maschile, 3° turno: Marchioni-Gabellini 6-4, 6-7, 15-13, Del Bianco-Mambrini 6-0, 6-0. Under 14 femminile, quarti: Morri-Martins Pinto 7-6, 1-0 e ritiro, Perotti-Ronconi 5-7, 6-4, 10-7. Under 12 maschile, 4° turno: Vidali-Barberis D. 6-3, 6-3, Gerbino-De Checchi 6-3, 6-2, Di Marco-Bisacchi 6-2, 1-6, 10-5, Mancini-Ascani 4-6, 6-1, 10-7, Pesaresi-Parra 7-5, 7-5. Under 10 maschile, 1° turno: Ghiselli-Gentilini 6-0, 6-2, Davoli-Bagli 6-0, 6-4, Alsini-Buldrini 6-2, 6-1, Fabbri-Fantuzzi 6-4, 3-6, 7-4, Vinetti-Tombari 6-4, 6-2. Quarti: Vico-Savini 6-3, 7-6. Under 10 femminile, quarti: Ovarelli-Stagni 6-3, 6-3, Ranieri-Rondinelli 6-1, 6-4. Semifinali anche per Di Marco.