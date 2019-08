Calici Santarcangelo, ecco le strade chiuse al traffico e i parcheggi disponibili

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:55 - 08 Agosto 2019

Agente della Polizia Municipale dirige il traffico (foto di repertorio).

Sono diverse le modifiche temporanee al traffico che entreranno in vigore in occasione di Calici Santarcangelo 2019, l’evento dedicato alla presentazione e alla valorizzazione della produzione vinicola della Romagna in programma venerdì 9 e sabato 10 agosto.



Fra le limitazioni disposte con ordinanza dirigenziale, è previsto il divieto di transito in via Garibaldi e in via di piazza Ganganelli nel tratto compreso fra via Dante di Nanni e via Pascoli a partire dalle ore 18 di venerdì 9 agosto, mentre in piazza Marini non si potrà parcheggiare dalle ore 14,30 di venerdì 9 fino alle ore 8 di domenica 11 agosto. Accesso e sosta vietati alle auto anche in via Cavallotti e nel tratto di via Pascoli compreso fra via Da Serravalle e via Cavallotti (in quest’ultima è consentita la sosta delle moto). L’accesso e la sosta in piazza Gramsci saranno invece possibili solamente per i residenti.



Divieto di transito e sosta a partire dalle 18 di venerdì 9 agosto anche nelle vie Andrea Costa (tratto compreso fra via Montevecchi e via Felici), Ludovico Marini, Daniele Felici (tratto compreso fra via Giordano Bruno e via Costa) piazza Marconi, via De Bosis, via Saffi, via Verdi (tratto compreso fra via Marini e via Portici Torlonia), via Pascoli (tratto compreso tra via Cavallotti e viale Mazzini) e viale Gaetano Marini (nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e piazza Marconi).



Le limitazioni riguardano anche alcune vie e piazze del centro storico alto: durante la manifestazione, a partire dalle ore 18 di venerdì 9 agosto, è previsto il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli dei residenti, nelle vie Beato Malatesta e Pio Massani, oltre che in contrada dei Nobili (nel tratto compreso fra via Pio Massani e il numero civico 42) e contrada dei Signori. Da giovedì 8 agosto alle ore 12 di domenica 11 agosto è invece in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Monache e nella piazzetta antistante il Lavatoio in via Costa.



Sono inoltre temporaneamente istituiti alcuni stalli di sosta per disabili all’interno dei seguenti tratti stradali: viale Gaetano Marini nel tratto compreso fra via XXIV Maggio e piazza Marconi, via Pascoli nel tratto compreso fra via Cavallotti e viale Mazzini, viale Mazzini nel tratto compreso fra via Bruno e via IV Novembre, via Montevecchi nel tratto compreso fra via Costa e il primo ingresso del parcheggio Francolini.



Diversi infine i parcheggi appositamente previsti per la sosta delle moto nelle vie Montevecchi (tratto compreso fra via Costa e il secondo ingresso del parcheggio Francolini), Pascoli (tratto compreso fra via Da Serravalle e viale Mazzini), viale Gaetano Marini (su entrambi i lati del tratto compreso fra via XXIV Maggio e il numero civico 3), via Verdi (tratto compreso fra via Portici Torlonia e via Bruno); via Felici (tratto compreso fra via Portici Torlonia e via Bruno); via Costa (tratto compreso fra i numeri civici 31 e 53); via Di Nanni (tratto adiacente a piazza Gramsci); via Bruno (tratto compreso fra viale Mazzini e via Verdi); viale Mazzini (tratto compreso fra via Bruno e via IV Novembre); via Cavallotti.



I parcheggi consigliati per le auto sono quelli di piazzale Augusto Campana, via Costa-piazza della Fornace, via Pedrignone e via Montevecchi (parcheggio Francolini).