Via i cassonetti dalle strade di Poggio Torriana: ultimi giorni raccolta di kit per il porta a porta

Ambiente

Poggio Torriana

| 12:53 - 08 Agosto 2019

Raccolta rifiuti (foto di repertorio).

I cittadini residenti nella zona extraurbana a Poggio Torriana che ancora non hanno ricevuto il kit per la raccolta porta a porta, partita il 29 luglio, possono rivolgersi ai 4 eco point appositamente allestiti da Hera.



I punti di distribuzione saranno aperti dalle 8.30 alle 13 nelle giornate di venerdì 2 e venerdì 9 agosto in località Poggio Berni, presso il Centro sportivo ‘Giulio Torroni’ di Santo Marino in via Costa Macello 2, mentre sabato 3 e sabato 10 saranno allestiti presso la Sala Polivalente di via Roma 21 a Torriana.



Presso gli ecopoint sono disponibili anche i questionari di gradimento, distribuiti anche a domicilio dagli operatori Hera, per verificare il parere dei cittadini sul nuovo sistema di raccolta della carta, per cui è stato introdotto in via sperimentale il sacco di carta.



Dal 12 agosto gli operatori di Hera inizieranno a rimuovere gradualmente i contenitori stradali e dopo questa data non sarà più possibile conferire rifiuti se non attraverso le nuove modalità di raccolta domiciliare. Per questo è fondamentale che tutti i cittadini conoscano modalità e calendario di raccolta di ciascun tipo di materiale e abbiano a disposizione i contenitori necessari per separare correttamente i rifiuti.



