A Perticara fa tappa la rassegna di cinema itinerante 'La vela illuminata'

| 12:39 - 08 Agosto 2019

Un'immagine del film "Un'estate in Provenza" (al centro Anna Galiena).

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub e il contributo dei Comuni partecipanti all’iniziativa, prosegue il suo tour nell’estate 2019 nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.



Venerdì 9 agosto tappa a Perticara (comune di Novafeltria) in via Oriani con il film Un’estate in Provenza di Rose Bosch con Jean Reno, Anna Galiena e Chloé Joaunnet. Tre fratelli parigini vengono spediti in Provenza dai nonni per le vacanze estive. La casa in mezzo al nulla, il silenzio della campagna, la televisione spenta non rappresentano l’ideale di vacanza dei tre ragazzi che però verranno pian piano sorpresi e contagiati positivamente dai nonni e dalla comunità del posto. Piacevole commedia famigliare dove i sentimenti e gli affetti giocano un ruolo determinante.