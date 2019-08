"Apperò", l'apertivo a Pennabilli è nella suggestiva cornice del roccione alto

Eventi

Pennabilli

| 12:35 - 08 Agosto 2019

Immagine della locandina promozionale di "Apperò" Pennabilli.

La pro loco di Pennabilli organizza “Apperò”, un suggestivo evento per giovedì 8 agosto, dalle 19, nella suggestiva cornice del roccione alto. I ristoratori e commercianti che partecipano all’iniziativa (antica macelleria Venturi, ristorante pizzeria La dolce vita e osteria Al bel fico) hanno preparato menù per il momento dell’aperitivo. E’ sufficiente prenotare, andare a ritirare il proprio cestino, o prepararlo a casa, e raggiungere il roccione alto: punto dominante del Castello malatestiano di Penna dal quale si ha una bellissima vista panoramica sulla Valmarecchia. Animazione musicale di Lost man on earth.