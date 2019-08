Ferragosto a Rimini: ecco l'elenco degli eventi e delle iniziative in programma

Eventi

Rimini

| 12:18 - 08 Agosto 2019

I fuochi di artificio sulla spiaggia durante un passato Ferragosto a Rimini.

È partito il conto alla rovescia per uno dei momenti più attesi dell’estate, il Ferragosto. Già da sabato 10 agosto, la notte delle stelle cadenti, molte sono le iniziative che animano la settimana più ‘calda’ dell’estate sia al mare che in centro storico.



Si parte con la musica, filo conduttore di tutta questa estate memorabile per la desità e qualità della proposta musicale. Appuntamento alla Rimini Beach Arena, sulla spiaggia di Miramare (zona ex colonia bolognese), che il 10, 13, 14, 15 e 16 agosto propone un programma fittissimo che abbina ad ogni appuntamento un live dei migliori artisti italiani urban e un dj fra i protagonisti dei più importanti festival di musica elettronica. Altri grandi nomi della musica elettronica saranno protagonisti il 14 agosto sulla spiaggia della Summer Beach Arena pressi del porto canale con Independence Open Air, con i dj Marco Carola, Loco Dice, Chris Liebing e Marco Faraone.



Ancora una volta la spiaggia sarà protagonista con "Un mare di fuoco" che il 14 agosto sarà il via ai festeggiamenti del Ferragosto riminese con una rassegna di spettacoli e un mare di fuochi d'artificio, proposta che andrà ad arricchire l’offerta di numerose feste ed eventi organizzati da comitati turistici, locali, alberghi e stabilimenti balneari. Non solo musica e divertimento, ma anche cultura. Il Museo della Città “Luigi Tonini” e la Domus del Chirurgo rimarranno aperti anche nel giorno di ferragosto con orario festivo (10-19). Un percorso che si amplia a comprendere il vicino sito archeologico di piazza Ferrari con i resti della Domus del Chirurgo, nota a livello internazionale per il ritrovamento del più ricco corredo di strumenti chirurgici giunto a noi dall’antichità.



Ferragosto è anche l’occasione per visitare Castel Sismondo con la mostra a cura di Luca Beatrice "Revolutions. L'arte del mondo nuovo - 30 anni dopo" mentre l‘adiacente piazza intitolata a Francesca da Rimini ospiterà gli ultimi appuntamenti della rassegna concertistica estiva organizzata dalla "Filarmonica Città di Rimini”. A Ferragosto si potrà visitare anche il nuovo cinema Fulgor, il cinema forse più famoso al mondo per essere stato protagonista della vita e delle opere di Federico Fellini e oggi ridisegnato dal premio Oscar Dante Ferretti, grazie alla visita guidata del giovedì sera organizzata da Discover Rimini.



Il Teatro Galli sarà come sempre al centro dell’attenzione con le visite guidate del venerdì e la premiazione del Concorso Rudolf Noureev, che vede Carla Fracci come ospite della serata di domenica 11 agosto, mentre la nuova piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio accoglierà l’iniziativa gratuita Tiberio CinePicnic con tutti i film della 5 giorni conclusiva della Rassegna cinematografica La Vela Illuminata 2019.



E, dopo il Ferragosto, a trainare gli appuntamenti estivi sono il Meeting per l’amicizia fra i popoli e la Sagra Musicale Malatestiana, mentre tra gli eventi di settembre da non perdere per tutti gli appassionati la MotoGp con una settimana di eventi dedicati, l’Italian Bike Festival e a fine settembre torna Giardini d'Autore (20 - 22 settembre).



Di seguito l'elenco completo degli eventi.