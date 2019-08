Calcio Promozione, il Gabicce Gradara si raduna sabato al Bel Sit. Sei i volti nuovi

Sport

Gabicce Mare

| 12:14 - 08 Agosto 2019

Il tecnico Mirco Papini tra il presidente Gianluca Marsili e il ds Gabriele Magi.





Sabato alle ore 16 al Ristorante Bel Sit di Gabicce Monte il Gabicce Gradara si radunerà presentandosi ai propri tifosi. Lunedì 12 e martedì 13 i giocatori – il primo giorno gli over, il secondo gli under – effettueranno i test fisici, da venerdì 16 comincerà la preparazione. La rosa è al completo con l’ultimo innesto di Ciamaglia, ma la società è pronta a cogliere occasioni che il mercato presenterà in particolare per il ruolo di centrocampo. Rispetto alla scorsa stagione riconfermata gran parte della rosa. Non ci sono più Luca Magi, Simone Pratelli e Antonio Tedesco. Sono sei i volti nuovi: Tommaso Bulzinetti (portiere); Daniele Ciamaglia (difensore); Giacomo Buda, Innocentini Filippo (centrocampisti); Filippo Bacchielli e Emanuele Roselli (attaccanti).Per quanto riguarda le amichevoli, il 24 agosto col Montecalvo, il 28 contro la Berretti del Rimini Calcio, il 31 col Vismara (se il giorno 1 settembre non c’è l’impegno di Coppa Italia). Tutti e tre gli impegni allo stadio Magi di Gabicce in orari da definire.Celato Nicolò, Tommaso Bulzinetti.Ciamaglia Daniele, Costa Lorenzo, Freducci Paolo, Fulvi Giacomo, Oliva Antonio, Passeri Andrea, Sabattini Alberto, Tardini, Cristian.Bastianoni Federico, Buda Giacomo, Della Chiara Lorenzo, Galli Filippo, Grandicelli Luca, Granci Mattia, Grassi Andrea, Innocentini Filippo, Magi Andrea, Marcolini Martin, Pedini Federico, Vaierani Davide.Bacchielli Filippo, Carburi Lorenzo, Fabbri Matteo, Mboup Moustapha, Roselli Manuel, Vegliò Francesco.Papini MircoCiriaco GiampieroMolinari ManlioAndreoni AlessandroPennacchini NicolaMagi Gabriele