Volley A2 femminile, l'Omag debutta in campionato il 6 ottobre a Sassuolo

San Giovanni in Marignano

| 11:28 - 08 Agosto 2019

La Omag di San Giovanni in Marignano si radunerà il 20 agosto.

L’inizio del campionato italiano di pallavolo femminile è alle porte e la Omag Consolini Volley, per la quarta stagione consecutiva, è tra le 20 squadre partecipanti. Per le marignanesi, che si raduneranno il prossimo 20 agosto e si presenteranno al loro pubblico nel tradizionale evento di fine estate, la stagione regolare partirà domenica 06 ottobre, alle ore 17.00, in trasferta contro la Canovi Coperture Sassuolo. L’esordio fra le mura amiche sarà domenica 13 ottobre contro la neopromossa Cda Talmassons di Udine. Alla terza, Saguatti e compagne, dovranno vedersela contro un’altra neopromossa, la Eurospin Pinerolo.

LA FORMULA Anche quest’anno per la serie A2 femminile il campionato si disputerà a due gironi, le venti squadre iscritte sono infatti state suddivise equamente per la prima fase e lo saranno anche nella seconda. Per la Omag ci sarà dunque da capire subito quali sono le proprie potenzialità perché la formula non consentirà di sbagliare approccio. Alla prima fase di 18 partite ne seguirà un’altra, da ulteriori 10, in totale 28 gare rispetto alle 26 disputate l’anno passato. Al termine della stagione regolare, le migliori cinque formazioni di ogni girone si qualificano alla pool promozione, mentre le restanti quattro saranno raggruppate nella pool salvezza, nella seconda fase ogni team affronta solo le squadre che non ha incontrato prima, mantenendo in classifica, a differenza dello scorso anno, tutti i punti conquistati.

POOL PROMOZIONE Al termine della seconda fase, la prima classificata della Pool Promozione è promossa in A1. Le squadre dalla 2^ alla 8^ posizione della Pool Promozione più la 1^ classificata della Pool Salvezza disputano i Play Off Promozione con la seguente formula: i quarti di finale si disputano su gare di andata e ritorno ed eventuale Golden Set (da disputarsi nel caso in cui le due squadre abbiano ottenuto lo stesso numero di punti, considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde e il 3-2 assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde) secondo accoppiamenti 2^ vs 1^ Pool Salvezza, 3^ vs 8^, 4^ vs 7^ e 5^ vs 6^, mentre semifinali e finale al meglio delle tre partite, con Gara-1 e l’eventuale spareggio sul campo della migliore classificata.

Le ultime tre classificate della Pool Salvezza retrocedono in B1, mentre le formazioni dalla 4^ alla 7^ posizione della Pool Salvezza disputano un Play Out: le perdenti delle sfide 4^ vs 7^ e 5^ vs 6^, al meglio delle tre gare, retrocedono in B1.

Date: inizio domenica 6 ottobre – fine domenica 17 maggio.

Orario di gioco: domenica e festivi ore 17.00, turni infrasettimanali non festivi ore 20.30

COPPA ITALIA SERIE A2 Alla Coppa Italia di Serie A2 si qualificano le prime 4 squadre del Girone A e le prime 4 squadre del Girone B al termine della Regular Season. Tali 8 formazioni si affrontano su due turni a eliminazione diretta prima della finale, che sarà disputata contestualmente alla finale della Coppa Italia di Serie A1. I quarti di finale si disputeranno secondo accoppiamenti: 1^ Gir. A vs 4^ Gir. B, 2^ Gir. A vs 3^ Gir. B, 2^ Gir. B vs 3^ Gir. A, 1^ Gir. B vs 4^ Gir. A. Le vincenti si qualificheranno alle semifinali, sempre da disputarsi su gara unica e in casa delle migliori classificate al termine della Regular Season.

DATE Quarti di finale: mercoledì 22 gennaio. Semifinali: domenica 26 gennaio.

Finale: domenica 2 febbraio