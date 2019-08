Alla corte degli Agostiniani la proiezione della divertente commedia girata a Rimini

Eventi

Rimini

| 11:15 - 08 Agosto 2019

Una scena del film "Tutto liscio" girato nel riminese.

Sabato 10 agosto alle 21.30 nella corte degli Agostiniani di Rimini verrà proiettato il film di Igor Maltagliati “Tutto liscio”, interpretato da Piero Maggiò (che introdurrà il film), Mariagrazia Cucinotta, Ivano Marescotti, Serena Grandi e Giuseppe Giacobazzi, con riprese effettuate a Rimini, Santarcangelo e altri luoghi caratteristici della Romagna. L'appuntamento fa parte della rassegna “Cinema sotto le stelle” per la sezione Rimini nel cinema.



IL FILM

Brando porta avanti un gruppo di musica folk romagnola, i “Tutto Liscio”. Unico punto d riferimento di Brando è il padre Stefano (Ivano Marescotti) , con il quale si relaziona spesso alla ricerca di risposte che tardano ad arrivare. I ‘Tutto Liscio’ attraversano una crisi e rischiano lo scioglimento. Luana, (Alessandra Chieli), voce femminile del gruppo, spalleggiata dal suo manager romagnolo Rick (Giuseppe Giacobazzi), decide di abbandonare il gruppo. Giulia, aiutata da Jackson (Samuele Sbrighi), il più caro amico di Brando, progetta uno stratagemma per cercare di risollevare le sorti del gruppo musicale, coinvolgendo sua madre Anna (Maria Grazia Cucinotta), ex moglie di Brando ed ex prima voce storica dei ‘Tutto Liscio’, ormai ritiratasi dalle scene, per farli partecipare ad un contest internazionale di liscio. Se i ‘Tutto Liscio’ vincono la loro fama garantirà mesi e forse anni di concerti e quindi successo, purtroppo le possibilità non sono molte. Devono confrontarsi con diversi gruppi fra cui spicca l’Orchestra Casadei con Mirko e Raoul Casadei il Re del Liscio. Abbandonati dalle mode e dalle loro voci femminili, riusciranno Brando Brown e i “Tutto Liscio” a tornare a splendere nel panorama della musica pop-folk?.



Tutto liscio è un film in cui si ride e la romagnolità è al centro, un film che mostra l’identità della Romagna, senza per questo essere nostalgico, mettendo in scena un passaggio generazionale necessario. Tutto liscio è anche la storia di una famiglia moderna, raccontata attraverso il mondo del liscio e girata tutta a Rimini e dintorni (alcune riprese sono state fatte a Santarcangelo).



Prodotto da La Famiglia Film con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, “Tutto Liscio”, porta su grande schermo il ritmo brillante, a tratti agrodolce, della commedia italiana; una storia piena di musica, emozioni e tante risate. In questa scoppiettante storia di spiagge e balere spicca la partecipazione dell’Orchestra Casadei, simbolo per eccellenza del folclore romagnolo