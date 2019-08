Rimini Calcio, nove reti nell'amichevole di Villa Verucchio: 9-2

Sport

VillaVerucchio

| 07:57 - 08 Agosto 2019

Il centrocampista del Rimini Antonio Palma.

Il Rimini ha battuto a Villa Verucchio la squadra locale per 9-2 nel test di mercoledì sera. Debutto con gol di Gerardi, a segno anche gli altri attaccanti: Ventola (doppietta), Petrovic e Arlotti. In gol i centrocampisti Van Ransbeeck e Palma e autogol di Grossi. Per i padroni di casa reti di Gori e Traini. Prossimo impegno per i ragazzi di mister Renato Cioffi sabato, sul campo della Sammaurese. Si gioca allo stadio “Macrelli” con fischio d’inizio alle ore 18.

Il tabellino

VERUCCHIO: Maggioli (1′ st Palmieri), Colonna, Giuliano, Zaghini, Pioli (1′ st Leardini), Grossi, Muccioli (1′ st Valenti), Genghini (1′ st Monanari), Gori (1′ st D’Amuri), Ronchi (1′ st Liberato), Michilli (1′ st Traini). All.: Nicolini.

RIMINI (3-5-2): Scotti (37′ pt Nava G., 15′ st Santopadre); Boccaccini (1′ st Mancini), Scappi (1’st Picascia), Nava V. (1′ st Decker); Finizio, Candido (1′ st Angelini), Palma (1′ st Pari), Van Ransbeeck (1′ st Arlotti), Silvestro; Gerardi (1′ st Ventola), Zamparo (1′ st Petrovic). All.: Cioffi.

RETI: 4′ pt Gerardi, 14′ pt Grossi (aut.), 18′ pt Zamparo (rig.), 25′ pt Van Ransbeeck, 29′ pt Gori, 35′ pt Palma, 4′ st Petrovic, 25′ st Ventola, 26′ st Arlotti, 33′ st Traini, 37′ st Ventola.