Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 07:38 - 08 Agosto 2019

Una rissa (foto di repertorio).

Mercoledì sera attorno alle 22.40 a Bellariva di Rimini, tra viale Regina e piazzale Gondar, è esplosa una rissa che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza. Non è chiaro quante persone abbia coinvolto, né le ragioni, si sa soltanto che un uomo di 35 anni è stato portato in ospedale a Rimini in codice di massima gravità. Visto l’episodio, sono intervenuti anche i Carabinieri per fare chiarezza sulla dinamica.